Бочкарев сообщил об испытаниях инженерных систем на новых станциях БКЛ метро

Фото: stroi.mos.ru

На северо-восточном, южном и восточном участках Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена ведутся испытания инженерных систем. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На новых участках БКЛ проводится настройка оборудования, что позволит обеспечить бесперебойную работу станций после открытия для пассажиров", – сообщил заммэра.

Специалисты проверяют работу вентиляции, контактной сети и других не менее важных для функционирования БКЛ систем. Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что каждый станционный комплекс включает порядка 55 инженерных систем.

Общая протяженность БКЛ составит более 70 километров. В составе линии будет функционировать 31 станция.

В 2022 году для БКЛ поставили около 50 новых поездов "Москва-2020". Подвижные составы отличаются повышенным уровнем шумоизоляции, наличием USB-портов, кондиционеров и другого современного оборудования. Депо, где будут обслуживаться поезда, создадут в городе около 1 900 рабочих мест.



В 2023 году завершится строительство БКЛ

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