Оплату поездок через СБП начали тестировать на турникетах Московского метрополитена

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На турникетах Московского метрополитена приступили к тестированию оплаты поездок через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы продолжаем внедрять российский цифровой сервис оплаты – систему быстрых платежей – в городском транспорте", – заявил заммэра.

Благодаря тестированию системы специалисты смогут выявить недочеты в ее работе и внести коррективы. Внедрение сервиса позволит пассажирам не задерживаться у турникетов, тем самым экономить время.

Принять участие в тестировании системы на турникетах смогут 50 желающих. Позже число тестировщиков увеличат.

Ранее сообщалось, что систему СБП внедрят на всех турникетах Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. До этого способ оплаты появился при покупке проездных билетов в кассах.

Также москвичи и гости столицы могут оплатить проезд с помощью Face Pay, картой "Тройка", билетом "Единый" и банковской картой.



СБП в транспорте будут пользоваться до 700 тыс человек в день в ближайшие несколько лет

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