На всех станциях БКЛ можно будет оплачивать проезд с помощью СБП

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На всех станциях Большой кольцевой линии столичного метро появится возможность оплачивать поездки с помощью системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что строящиеся в настоящий момент участки будут открыты в первом квартале 2023 года. Как отметил заммэра Максим Ликсутов, москвичи и гости столицы смогут оплачивать проезд:

с помощью Face Pay;

банковской картой;

через систему быстрых платежей;

картой "Тройка";

билетом "Единый".

По его словам, оплата через СБП начнет действовать на открывшихся станциях после тестирования. Летом такой способ оплаты появился в кассах БКЛ. В следующем году оплачивать поездки можно будет с помощью смартфонов на турникетах.

Пассажиру нужно будет оформить подписку на СБП через приложение "Метро Москвы". В нем появится QR-код, который необходимо будет отсканировать на любом турникете.

Ликсутов также рассказал, что на новых станциях установят 71 автомат и 32 терминала, где можно будет пополнить "Кошелек", купить любой абонемент или активировать удаленное пополнение "Тройки".

Ранее сообщалось, что пассажиры совершили около 35 миллионов проходов по системе Face Pay с момента запуска сервиса в Москве в октябре 2021 года. В сентябре текущего года к системе подключили все станции Московского центрального кольца. В ней зарегистрировались более 200 тысяч пассажиров.

Позднее стало известно, что стоимость проезда в столичном общественном транспорте изменится с 2 января. Так, разовая поездка по билету "Единый" подорожает до 62 рублей, а по "Тройке" – до 50 рублей.

На портале "Активный гражданин" началось голосование за новое название системы Face Pay

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