На станции метро "Лианозово" стартовали работы по архитектурной отделке

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Рабочие начали архитектурную отделку и монтаж инженерных систем на станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии московского метро, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Основные монолитные конструкции станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро выполнены в полном объеме, началась архитектурная отделка. Основным ее элементом станет анфилада, состоящая из последовательно примыкающих друг к другу светлых и темных участков", – сказал он.

По словам Бочкарева, специалисты уже завершили работы по гидроизоляции и обратной засыпке монтажного проема после монтажа эскалаторов в первом вестибюле станции.

Гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов, в свою очередь, сообщил, что рабочие уже приступили к установке систем вентиляции, водоснабжения и отопления, а также начали укладку напольного покрытия. Оно выполнено из полированных гранитных плит светло-серого цвета.

"На путевых стенах выполняется монтаж подсистемы крепления облицовочных панелей. 46 колонн, потолок и стены планируется покрыть металлическими панелями", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что станцию "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии метро украсит панно о жизни Москвы. Композицию размером 160 на 5 метров разместят на одной из путевых стен новой станции. Панно будет состоять из 22 трехслойных алюминиевых панелей с нанесенной на них компьютерной графикой, выполненной по авторским эскизам.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!