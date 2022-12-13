Станцию метро "Яхромская" украсит гигантское панно о жизни Москвы

Фото: stroi.mos.ru

Станцию "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии метро украсит гигантское панно о жизни Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На станции началась подготовка к монтажу художественной композиции размером 160 на 5 метров. Она займет одну из путевых стен новой станции. Панно состоит из 22 трехслойных алюминиевых панелей с нанесенной на них компьютерной графикой, выполненной по авторским эскизам.

"Каждая панель – это сюжет о жизни Москвы прошлых лет с узнаваемыми улицами и памятниками, а также яркими образами горожан – простых прохожих, рабочих, пионеров, спортсменов. Один сюжет плавно перетекает в другой, образуя единую композицию", – рассказал Бочкарев.

Сотовый алюминий позволяет делать панели большого размера и идеально плоской формы с минимумом стыковочных швов. Он не боится повышенной влажности и возможных перепадов температуры. Такие свойства материала гарантируют, что композиции будут соответствовать авторской задумке.

Строители уже приступили к устройству стального каркаса на путевой стене станции. Панели будут крепиться с помощью конструктивной алюминиевой подсистемы. Монтаж панно начнется в 2023 году.

Будущая станция "Яхромская" находится у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Ожидается, что новой станцией каждый день будут пользоваться 15,5 тысячи пассажиров, а к 2030 году ее пассажиропоток увеличится до 19,5 тысячи человек в день.

На участке Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки строятся три станции: "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Они должны будут разгрузить северные участки серой и зеленой веток метро, а также Дмитровское шоссе. Кроме того, сообщалось, что Люблинско-Дмитровская линия дотянется до поселка Северного.

По словам Сергея Собянина, продление Люблинско-Дмитровской линии – крупнейший строительный проект столичного метрополитена. По итогам работ ее протяженность увеличится с 14 до 26 станций.

Собянин: участок метро от "Селигерской" до "Физтеха" запустят в 2023 году

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