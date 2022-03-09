Собянин осмотрел строящуюся станцию метро "Лианозово"

14:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин осмотрел строительство станции "Лианозово", которая войдет в состав Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. По словам мэра, уже полностью выполнена проходка тоннелей, остались работы только на самой станции.
"Сейчас мы работаем на последнем участке (Люблинско-Дмитровской линии. – Прим. ред.) трех станций до "Физтеха", это поселок Северный. Все три станции находятся уже достаточно в хорошей степени строительства. Проходка вся выполнена. Теперь задача стоит: завершить станционные работы и запустить в 2023 году", – рассказал градоначальник.
Он отметил, что продление Люблинско-Дмитровской линии – крупнейший строительный проект столичного метрополитена. По итогам работ ее протяженность увеличится с 14 до 26 станций. Последние три станции линии, в числе которых и "Лианозово", будут обслуживать шесть районов города, это около 500 тысяч человек.
Собянин также рассказал, что с РЖД удалось договориться перенести поближе к метро станцию Лианозово первого Московского центрального диаметра. Один из вестибюлей железнодорожной станции интегрируют со станцией метро. Это позволит создать целый транспортный узел.
В свою очередь, глава "Мосметростроя" Сергей Жуков добавил, что монолитные работы на станциях метро "Яхромская" и "Лианозово" планируют завершить до конца 2022 года, а на "Физтехе" – в начале следующего года. После этого на каждой из станций начнутся отделочные работы, строители приступят к обустройству инженерных систем.
Дизайн станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии выполнят в темно-сером и бежевом цветах. Стены и потолок облицуют металлическими панелями, а пол выполнят из светло-серого гранита и габбро-диабаза. Наземный павильон станции оформят в салатовых цветах по аналогии с ее цветом на карте метро.
Ранее Сергей Собянин после капитального ремонта и реставрации открыл вестибюль станции "Новослободская" Кольцевой линии столичного метрополитена. На станции заменили эскалаторы, установили реверсивные турникеты, которые будут работать как на вход, так и на выход, а также увеличили количество касс. Специалисты привели в порядок ее исторический облик, обновили системы электро- и водоснабжения, вентиляции и безопасности.
Собянин осмотрел строящуюся станцию метро "Лианозово"
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