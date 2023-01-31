Собянин: пригородный вокзал Лесной Городок станет частью линии наземного метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Пригородный вокзал Лесной Городок, который войдет в состав четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4), открылся после реконструкции. В церемонии открытия приняли участие Сергей Собянин, глава Подмосковья Андрей Воробьев и заместитель гендиректора РЖД Олег Тони.

"Мы продолжаем реконструкцию пригородного железнодорожного сообщения, превращая в комфортное метро. Строим новые выделенные магистральные линии, реконструируем вокзальные комплексы. Здесь уже 14-й вокзал, современный, построенный только на одном Калужском направлении. И это направление уже в этом году превратится в МЦД-4, который пройдет через все вокзалы Москвы", – заявил Собянин.

По словам мэра Москвы, городу и подрядчику до сентября предстоит выполнить огромный объем очень важной работы. Собянин выразил уверенность, что ее результат принесет большую пользу москвичам и жителям Московской области.

Воробьев, в свою очередь, отметил, что станции строящихся маршрутов МЦД сдаются Российскими железными дорогами точно в условленные сроки. Подмосковные власти же выполняют работу по комплексному благоустройству прилегающих территорий.

"В конце года, именно в августе-сентябре, мы откроем еще плюс два МЦД", – сообщил губернатор Московской области.

По словам Олега Тони, для запуска МЦД-4 необходимо завершить еще ряд работ. В частности, перед РЖД стоит задача к 1 сентября 2023 года ввести в эксплуатацию 14 транспортно-пересадочных узлов – больше одного в месяц.

"Также большие работы развернуты на Белорусском вокзале. Самый сложный участок – Каланчевская – Курская. Там все идет по графику. Уверен, что все эти работы будут выполнены. Уверен, что все задачи мы решим", – отметил Тони.

Он выразил уверенность, что все поставленные задачи будут выполнены к 1 сентября.

"Будет комфортно, удобно, и недорого", – добавил Тони.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы напомнили, что реконструкция станции Лесной Городок началась во втором квартале 2019 года. Таким образом, проект был выполнен за 3,5 года. Несмотря на проведение работ, станция продолжала функционировать благодаря обустройству временных платформ.

По итогам реконструкции общая площадь станции была увеличена до 5,3 тысячи квадратных метров. Здесь появились две новые платформы с навесами, подземный вестибюль с турникетами, кассами, туалетами и динамической системой навигации.

Столичные власти рассчитывают, что МЦД-4 станет для жителей Москвы и Подмосковья удобной альтернативой личному транспорту. Исходя из этого, ежедневный пассажиропоток станции Лесной Городок к 2025 году вырастет в 1,5 раза – с 3,6 до 5,5 тысячи человек.

"В 2023 году недалеко от станции вместо существующего железнодорожного переезда будет возведена двухполосная автомобильная эстакада и новый надземный пешеходный переход", – добавили в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что реконструкция станции Очаково вышла на финальный этап. По словам мэра, она будет завершена в 2023 году. Станция станет современным пригородным вокзалом, а также частью четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), соединив Апрелевку и Железнодорожный.



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