Собянин: Реконструкция станции "Очаково" будущего МЦД-4 вышла на финальный этап

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реконструкция станции Очагово вышла на финальный этап, она будет завершена в 2023 году. Станция станет современным пригородным вокзалом, а также частью четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), соединив Апрелевку и Железнодорожный. Об этом сообщает Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра столицы, обновленный вокзал отличается удобной и современной инфраструктурой. Планируется, что к 2023 году Очаково сможет в течение каждого дня принимать более 11 тысяч пассажиров.

"С его открытием и запуском четвертого диаметра улучшится транспортная доступность для 120 тысяч жителей района Очаково-Матвеевское", – отмечает Собянин.

Станцию закрыли на реконструкцию в июле 2022 года. В настоящее время работы завершены на более чем 90%. В ближайшее время Очаково сможет снова принимать поезда.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что власти Москвы совместно с РЖД запустят движение по МЦД-3 и МЦД-4 в 2023 году. Он отметил, что этот год станет одним из самых продуктивных и перспективных для Московских центральных диаметров.

Кроме того, завершится реконструкция и строительство 14 пригородных вокзалов, а также реверсивного движения на участке МЦД-1 от Савеловской до Белорусской.

Станция "Очаково" станет современным пригородным вокзалом – Собянин

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