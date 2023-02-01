Благоустройство возле станции "Очаково" будущего МЦД-4 выполнено на 50%

Фото: STROI.MOS.RU

Специалисты на 50% завершили работы по благоустройству территории недалеко от станции "Очаково" будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятия организовали на улицах Елены Колесовой, Марии Поливановой и в проезде Стройкомбината. На данный момент специалисты строят жилые здания в районе Очаково-Матвеевское. Из-за этого пассажиропоток станции может увеличиться. Поэтому перед городом стоит задача создать комфортные условия для удобного перехода от жилья до транспорта.

Специалисты закончили мероприятия по демонтажу на восьми объектах. Они убрали воздушные линии под землю в кабельную канализацию, чья протяженность составляет 1 800 метров. Также выложили свыше 400 метров новой водосточной сети.

Кроме того, работники очистили тротуары и проложили новые с площадью 44 тысячи "квадратов", установили пандусы для маломобильных горожан и обновили более 66 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия дорог.

Весной 2023 года специалисты приступят к благоустройству на Большой Очаковской улице. Там высадят порядка 120 деревьев и 1 200 кустарников, а также выложат газон с площадью 40 тысяч "квадратов". Переходы оснастят 49 опорами освещения, недалеко от станции установят свыше 290 фонарей.

Ранее специалисты выложили пешеходные маршруты и обустроили зоны отдыха в парке "Долина реки Химки". Многие места для досуга оснастили навесами. Также там появились две тренажерные площадки.

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