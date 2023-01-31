Бульвар с торговой галереей появится на Лужнецкой набережной в Москве

Фото: stoi.mos.ru

На территории Лужнецкой набережной появится бульвар с растениями и торговой галереей. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Бульвар появится на месте бывшего авиамоторного завода "Союз". Там можно будет приобрести товары для здорового образа жизни. На территории проведут двухуровневое озеленение. Новая локация обеспечит вид с панорамами на Нескучный сад, МГУ и Андреевский монастырь. Протяженность прогулочной зоны составит 300 метров.

"Торговые ряды с экстенсивным озеленением кровли образуют природный коридор для городского променада, шопинга и отдыха в кафе и ресторанах у воды. Стоит отметить, что концепция благоустройства предполагает тщательный отбор деревьев, кустарников и растений с учетом специфики климатических условий и размещения в неестественной среде", – рассказал Кузнецов.

Бульвар завершит преобразовательные мероприятия по созданию природного ландшафта "Лужников". Благодаря этому образуется общий городской пейзаж рекреационной зоны, в которую входят Нескучный сад, Парк Горького, РАН, Воробьевы горы и спортивный комплекс "Лужники".

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