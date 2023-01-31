В России продолжается конкурс "Лучший зимний двор"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Всероссийский конкурс "Лучший зимний двор России" проходит с 28 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года. Мероприятие направлено на поиск лучших практик благоустройства городской среды.

Участником конкурса может стать любой российский гражданин. Предполагается несколько номинаций:

"Лучшее зимнее мероприятие во дворе";

"Лучшая зимняя дворовая инфраструктура";

"Лучшее зимнее оформление двора".

Для участия необходимо представить заявку на сайте конкурса с приложением эссе и фотографией до 28 февраля. Комиссия до 15 марта рассмотрит все предложения и выберет победителя. На сайте также будет организовано голосование, где россияне смогут выбрать понравившиеся им заявки.

Ранее в столице стартовал конкурс "Педагоги года Москвы". Оператором состязания стал Корпоративный университет московского образования, которому в этом году исполняется 85 лет.

Участникам предложены шесть номинаций: "Учитель года Москвы", "Воспитатель года Москвы", "Педагог-психолог года Москвы", "Учитель-дефектолог года Москвы", "Педагогический старт" и "Сердце отдаю детям".

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