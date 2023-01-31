20:27Общество
В России продолжается конкурс "Лучший зимний двор"
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Всероссийский конкурс "Лучший зимний двор России" проходит с 28 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года. Мероприятие направлено на поиск лучших практик благоустройства городской среды.
Участником конкурса может стать любой российский гражданин. Предполагается несколько номинаций:
- "Лучшее зимнее мероприятие во дворе";
- "Лучшая зимняя дворовая инфраструктура";
- "Лучшее зимнее оформление двора".
Для участия необходимо представить заявку на сайте конкурса с приложением эссе и фотографией до 28 февраля. Комиссия до 15 марта рассмотрит все предложения и выберет победителя. На сайте также будет организовано голосование, где россияне смогут выбрать понравившиеся им заявки.
Ранее в столице стартовал конкурс "Педагоги года Москвы". Оператором состязания стал Корпоративный университет московского образования, которому в этом году исполняется 85 лет.
Участникам предложены шесть номинаций: "Учитель года Москвы", "Воспитатель года Москвы", "Педагог-психолог года Москвы", "Учитель-дефектолог года Москвы", "Педагогический старт" и "Сердце отдаю детям".
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