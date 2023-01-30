Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную конкурсу "Педагог года"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

31 января в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция столичного департамента образования и науки на тему "Старт московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания "Педагоги года Москвы".

О конкурсе и возможностях профессионального роста для педагога расскажут:



руководитель департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков;

директор Корпоративного университета московского образования Маргарита Русецкая;

директор школы № 1520 имени Капцовых, победитель конкурса "Учитель года России – 2012" Вита Кириченко.

Смотрите прямую трансляцию 31 января в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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