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16:22

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную конкурсу "Педагог года"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

31 января в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция столичного департамента образования и науки на тему "Старт московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания "Педагоги года Москвы".

О конкурсе и возможностях профессионального роста для педагога расскажут:

  • руководитель департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков;
  • директор Корпоративного университета московского образования Маргарита Русецкая;
  • директор школы № 1520 имени Капцовых, победитель конкурса "Учитель года России – 2012" Вита Кириченко.

Смотрите прямую трансляцию 31 января в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

образованиеобществопресс-конференция

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