Метро Москвы начало тестировать активацию удаленного пополнения карты "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в столичном метрополитене начали тестировать функцию доступа к удаленному пополнению средств на карте "Тройка". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу обеспечить максимально удобный проезд в городском транспорте. Новый способ активации проездного билета позволит пассажирам не совершать лишних действий и экономить свое время", – заявил Ликсутов.

На данный момент проект тестируется в лабораторных условиях. После этого услугой на турникетах ограниченно смогут воспользоваться первые пассажиры.

Ликсутов подчеркнул, что развитие билетной системы на московском транспорте стало возможным благодаря отечественному оборудованию и программному обеспечению.

Как уточнили в пресс-службе департамента, в случае активации удаленного пополнения транспортной карты проездной автоматически начнет действовать при оплате поездки.

В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о запуске билетного решения "СберТройка" на базе московской транспортной карты "Тройка". Данный проект реализуется в более чем 25 регионах России.



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