Почти 150 плавучих домиков для уток установили на водоемах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Почти 150 плавучих деревянных домиков для уток установили на столичных водоемах перед началом летнего сезона. Они будут служить выполнять функции убежищ для птиц, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Домики необходимы водоплавающим птицам для безопасного отдыха на воде. Они не будут жить в них постоянно – утята смогут использовать их для отдыха после долгих тренировочных заплывов", – отмечается в сообщении.

Осенью домики демонтируют, а зимой их восстановят и подготовят к новому летнему сезону. Также специалисты формируют и другие условия для уток. В рамках благоустройства столичных водоемов они установят пологие сходы на берег, уточняется в заявлении.

До этого говорилось, что учет водоплавающих птиц начнется в Москве 22 мая. Специалисты Мосприроды будут считать количество выводков птиц до 31 августа. Отмечалось, что при учете специалисты фиксируют виды птиц, их пол, количество птенцов и возраст утят, определяемый по внешнему виду.

Кроме того, Мосприрода запустила проект "Пернатый аудиогид", в рамках которого москвичи смогут научиться различать птиц, в том числе и по пению. На сегодняшний день в столице обитают 270 видов птиц. Примерно о 50 из них специалисты планируют рассказать до конца текущего года.