Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Учет водоплавающих птиц начнется в Москве 22 мая. Специалисты Мосприроды будут считать количество выводков птиц до 31 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что первые утята у крякв появились на реке Алешинке в природном комплексе № 178 "Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкине и прилегающие территории", а также на Щучьем пруду в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Кусково", "Царицыно" и в других природных зонах.

Пополнение у огарей появилось в парках "Косинский" и "Кузьминки-Люблино". Летом москвичи могут встретить семейства водоплавающих пернатых, которые занесены в столичную Красную книгу, например, камышниц, чомг, лысух, хохлатой чернети, гоголей.

"Летний учет выводков водоплавающих птиц – важное мероприятие для орнитологов. Считать утят на водоемах природных территорий Москвы специалисты будут совместно с представителями общественных организаций, волонтерами и школьниками", – отметили на портале.

Принимая участие в учете водоплавающих птиц, москвичи помогают специалистам-орнитологам собирать важные данные о числе птиц. Кроме того, участники знакомятся с орнитофауной природных территорий, делают фотографии, делают зарисовки и наслаждаются красотой природы.

При учете специалисты фиксируют виды птиц, их пол, количество птенцов и возраст утят, определяемый по внешнему виду. Эксперты учитывают взрослых уток, выводки утят-пуховичков и выводки частично и полностью оперенных утят.

После завершения подсчета орнитологи обобщают полученные данные и делают выводы об изменении состава водоплавающих за сезон. Так, в 2022 году на природных территориях Мосприроды появились примерно 750 птенцов.

Учет водоплавающих птиц в природно-историческом парке "Москворецкий" по адресу улица Маршала Катукова, в районе дома 26 состоится 23 мая в 11:00. Для участия необходима предварительная запись по телефону +7 499 726-61-75. В 11:00 состоится утиная перепись на реке Яузе в природно-историческом парке "Останкино" по адресу Чукотский проезд, дом 5а. Запись осуществляется по телефону +7 499 477-11-97. В мероприятиях могут участвовать дети старше 6 лет.

В экоцентре "Конный двор" по адресу улица Металлургов, дом 41, строение 1 подсчитают водоплавающих 25 мая в 15:00. Запись на мероприятие действует по телефону +7 495 672-88-65. К участию допускаются дети старше 7 лет.

26 мая в 14:00 утиная перепись пройдет на озере Белом в природно-историческом парке "Косинский" по адресу Большая Косинская улица, дом 41. Записаться можно по телефону +7 499 367-89-18 или по электронной почте skorodumovPV@eco.mos.ru. Участие разрешается для детей от 6 лет.

На Верхнем и Среднем Царицынских прудах в природно-историческом парке "Царицыно" перепись пройдет 31 мая в 10:00. В 14:30 уток посчитают в Ясеневском (Мраморном) пруду в парке "Битцевский лес". На оба мероприятия запись действует по телефону +7 495 426-00-22. участниками могут стать дети от 7 лет.

5 июня в 10:00 в парке "Кузьминки-Люблино" пройдет учет птиц по адресу Кузьминская улица, дом 10, строение 1 для взрослых и детей от 6 лет. Необходима запись по телефону + 7 495 377-35-93.

Учет водоплавающих птиц в заказнике "Алтуфьевский" пройдет 7 июня в 13:00. Стать участниками могут дети от 6 лет. Запись по телефону +7 499 477-11-97.

21 июня в 10:00 в парке "Покровское-Стрешнево" пройдет перепись уток. Принять участие могут дети старше 7 лет. Для участия необходимо записаться по телефонам: +7 499 557-03-48, +7 499 159-65-81.

23 июня в 11:00 на Теплостанкинском пруде в ландшафтном заказнике "Теплый Стан" подсчитают птиц. Мероприятие доступно для детей старше 6 лет, запись осуществляется на телефону +7 495 336-35-38.

Ранее сообщалось, что Мосприрода запустила проект "Пернатый аудиогид", в рамках которого москвичи смогут научиться различать птиц, в том числе и по пению. На сегодняшний день в столице обитают 270 видов птиц. Примерно о 50 из них специалисты планируют рассказать до конца текущего года.

