Мосприрода научит москвичей различать птиц по пению

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мосприрода запустила проект "Пернатый аудиогид", в рамках которого москвичи смогут научиться различать птиц, в том числе и по пению. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Новый проект <...> создан для того, чтобы упростить определение птиц в природных условиях. <...> В специальном разделе на сайте Мосприроды можно будет не только прочитать и посмотреть, как выглядят пернатые, но и послушать их голоса", – рассказала замглавы Мосприроды Вера Струкова.

Она отметила, что на сегодняшний день в столице обитают 270 видов птиц. Примерно о 50 из них специалисты планируют рассказать до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году центр реабилитации диких животных при столичном департаменте природопользования в Андрейкове принял 371 подопечного. Половину принятых в центр животных составили утки, совы, чайки и лисы.



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