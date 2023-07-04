Сергей Собянин сообщил о планах реабилитации парка "Кузьминки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин провел встречу с жителями юго-востока Москвы, в рамках которой затронул в том числе вопрос реабилитации парка "Кузьминки". Видео с мероприятия он поделился в своем блоге.

Отвечая на вопрос одного из горожан, Собянин отметил, что "Кузьминки" – один из красивейших парков столицы, который тем не менее нуждается в восстановлении. Он напомнил, что значительная часть парка приходится на особо охраняемую природную территорию. Там, по его словам, будет достаточно провести реабилитацию, тогда как центральная часть "Кузьминок" нуждается в серьезных работах.

"А то, что находится в срединной части, там требуется, конечно, серьезный подход по благоустройству, обустройству, расчистке, освещению, безопасности и так далее. Проект такой делаем", – сказал Собянин.

Он пояснил, что раньше власти города не трогали парк, поскольку значительная часть его территории являлась федеральной, то же касается и памятников, которые находились в ведении Росимущества. Работа по переходу парка на баланс города, по словам Собянина, закончится уже в этом году, после чего можно будет заняться проектом его восстановления.

"Мы сделаем вместе с вами (горожанами. – Прим. ред.) проект. Посоветуемся, что сделать. И, помолясь, <...> мы приступим к серьезному обустройству этой замечательной, красивой территории и реставрации объектов", – подытожил он.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что благоустройство прудов-регуляторов в Марьине является одним из главных проектов этого района. По его словам, это даст местным жителям качественную городскую среду, просторную и комфортную зону отдыха у воды.



Видео: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"