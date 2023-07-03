Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов в районе Марьино

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Благоустройство прудов-регуляторов в районе Марьино является одним из главных проектов, он позволит создать в Москве качественную городскую среду, создание которой реализовывается в городе с 2023 года, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что москвичи, проживающие в крупнейшем по численности населения районе столицы, смогут получить просторную и комфортную зону отдыха у воды.

"Технические пруды-регуляторы станут классным местом и новой достопримечательностью Марьино", – добавил Собянин.

Ранее Собянин отмечал, что работы в районе Марьинских прудов планируется завершить уже в сентябре этого года.

Он уточнил, что по итогам работ возле прудов обустроят широкие тротуары, установят лавочки и современные уличные фонари, оборудуют пандусы для спуска к воде.

Также там установят детские площадки и предусмотрят, спортивные зоны с тренажерами, столами для пинг-понга и площадками для командных видов спорта. Территория прудов будет озеленена.



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