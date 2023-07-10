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09:32

Транспорт

Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за неблагоприятных погодных условий

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Керченская паромная переправа, соединяющая территории Краснодарского края и Крыма, временно не работает в связи с неподходящими погодными условиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Керченская переправа в данный момент не функционирует в связи с погодными условиями", – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что о снятии ограничений будет объявлено дополнительно. Движение легкового транспорта и автобусов по Крымскому мосту в обе стороны осуществляется в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Ранее Минтранс Крыма сообщал, что движение паромов на Керченской паромной переправе было временно приостановлено из-за непогоды.

До этого на территории полуострова было объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий.

Ограничения также были введены в Сочи в связи с неблагоприятными погодными условиями. Власти города установили запрет на купание в море из-за штормового предупреждения, объявленного в регионе до конца дня 10 июля. Городские пляжи закрыли для посетителей, там были установлены красные флаги, предупреждающие об опасности.

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