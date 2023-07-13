Москвичам рассказали, куда можно обращаться по вопросам скопления воды из-за непогоды

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В четверг, 13 июля, Москву накрыл сильный дождь, из-за чего на улицах могут образовываться скопления воды. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства рассказали, куда сообщать о подтоплениях.

"На улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток". <...> Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", – говорится в сообщении.

Так, если вода скопилась около дома, то обратиться можно в управу района или префектуру округа. Кроме того, заявку можно оставить на сайте gorod.mos.ru или по телефону Единого диспетчерского центра – +7 (495) 539-53-53.

Если же подтопление образовалось на автомобильной дороге, то обращаться следует в "Мосводосток" по номеру +7 (495) 657-87-03. А о скоплениях воды в подземных переходах следует сообщать в "Гормост" – +7 (496) 632-58-46.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что такая погода, как в последние дни, бывает в Москве летом раз в 30–40 лет. По его словам, похолодание произошло из-за мощного полярного воздуха и плотных облаков.

