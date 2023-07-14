Почти четверть месячной нормы осадков выпала в Москве 13 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти четверть месячной нормы осадков выпала в Москве в четверг, 13 июля. Об этом в телеграм-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Четверг в Москве оказался самым холодным и самым дождливым днем текущего июля. На ВДНХ максимальная температура составила лишь 16 градусов, и за день выпал 21 миллиметр осадков, что составляет почти четверть месячной нормы", – написала синоптик.

По ее словам, самый сильный дождь наблюдался в Зеленограде. Там выпало 25 миллиметров осадков.

Позднякова уточнила, что в Московской области наиболее сильный дождь прошел в Дмитрове. В этом городе выпало 26 миллиметров осадков.

Ранее Гидрометцентр России предупредил москвичей об облачной погоде и кратковременном дожде в столице. Синоптики спрогнозировали температуру воздуха днем в Москве от 20 до 22 градусов со знаком плюс. В Подмосковье ожидается от плюс 17 до 22 градусов.

Эксперты добавили, что в ночь на 15 июля температура в столице может опуститься до плюс 13 градусов, по области – до 10 градусов тепла.

Треть месячной нормы осадков выпала в Москве 13 июля