Москвичей предупредили о кратковременном дожде 14 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

В последний рабочий день недели, 14 июля, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем столбики термометров в столице будут показывать от 20 до 22 градусов, а в Подмосковье – от 17 до 22 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

В ночь на 15 июля температура в Москве может опуститься до 13 градусов, по области – до 10 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в настоящее время наблюдается резкое похолодание, которое бывает раз в 30–40 лет в июле.

По его словам, понижение температуры произошло из-за мощного полярного воздуха и плотных облаков, которые не пропускают солнечную энергию.

До этого глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что к концу недели в Москву снова придет тепло, столбики термометров сначала поднимутся до 20, а затем до 24 градусов.

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 14 июля