Володин заявил, что закон о запрете смены пола направлен на защиту россиян

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил закон о запрете смены пола и заявил, что данное решение поможет защитить россиян и детей, а также укрепить институт семьи. Об этом сообщается в телеграм-канале Госдумы.

По словам парламентария, в США увеличивается количество таких операций.

"Это путь, ведущий к вырождению нации. Для нас это недопустимо", – подчеркнул спикер Госдумы.

Володин добавил, что также по новым законам студентам старших курсов училищ разрешили преподавать в детских садах и начальной школе. Это поспособствует восполнению кадрового дефицита в учебных заведениях. Молодые люди смогут приобрести опыт и стаж до выпуска, заключил он.

24 июля Владимир Путин подписал закон о введении в России запрета на операции по смене пола. Согласно документу, изменения вносятся в закон об основах охраны здоровья граждан. Он будет дополнен новой статьей, которая запрещает проводить операции, применять препараты, направленные на смену пола.

До этого сенаторы Совета Федерации единогласно утвердили документ о введении в стране запрета на смену пола человека. Из проекта следует, что вносить изменения в запись актов гражданского состояния можно будет лишь на основании медицинского заключения. Правительство составит реестр организаций, а также форму и порядок выдачи таких решений.

"Московский патруль": ГД в I чтении приняла законопроект о запрете смены пола