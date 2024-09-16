Кабмин РФ одобрил проект о запрете усыновления детей в страны, где разрешена смена пола

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Российское правительство поддерживает при условии доработки законопроект о запрете усыновления детей из России гражданами стран, где разрешена смена пола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва, одобренного правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания при подготовке к рассмотрению Государственной думой во втором чтении", – говорится в документе.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявлял, что тема защиты детей и преступных посягательств – одна из самых приоритетных для стран с традиционными ценностями. Он считает, что данный законопроект защищает права на сохранение идентичности.

Между тем, по словам детского омбудсмена в РФ Марии Львовой-Беловой, за два года число российских детей, усыновленных иностранцами, снизилось на 90%. С ее слов, в 2023 году детей из РФ усыновляли граждане Италии и Франции. С этими странами у России заключены договоры о сотрудничестве в области усыновления детей, уточняла Львова-Белова.