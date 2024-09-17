Депутат ГД Милонов призвал бороться с усыновлением детей из РФ в страны со сменой пола

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

В России необходимо бороться с усыновлением детей в страны со сменой пола, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий назвал практику отдавать российских детей в подобные страны соучастием в преступлении и тяжким грехом.

"Я считаю, что международного усыновления вообще быть не должно. Разве что в случаях воссоединения семей и ближайших родных, разделенных границами", – сказал Милонов.

В июне текущего года в Госдуме предложили ввести запрет на усыновление детей из России гражданам стран с разрешенной сменой пола. В свою очередь, кабмин одобрил законопроект при условии доработки.

Между тем глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявлял, что тема защиты детей и преступных посягательств – одна из самых приоритетных для стран с традиционными ценностями. Он считает, что данный законопроект защищает права на сохранение идентичности.