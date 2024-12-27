Эксперты рассказали, как выбрать самые вкусные маринованные огурцы для новогоднего стола

Маринованные огурцы – неотъемлемый ингредиент для традиционного салата оливье, который украсит любой праздничный стол. Но от их вкуса и качества зависит впечатление от блюда. Как выбрать самые хрустящие и вкусные огурцы?

Эксперты советуют обратить внимание на страну происхождения. Пикули и корнишоны часто привозят из Индии или Вьетнама, а для любителей отечественного продукта лучше выбирать стандартные или крупные огурцы, произведенные в России.

Нутрициолог Марина Кумерина рекомендует смотреть на дату производства – оптимальный период с июня по сентябрь, что указывает на использование свежего сырья.

В составе качественного продукта должны быть только огурцы, вода, уксус, сахар, соль, специи и пряности. Избыток уксуса или сахара может сделать вкус слишком резким, что не всегда подходит для салата.

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