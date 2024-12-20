Москвичи назвали пять самых популярных новогодних направлений

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Санкт-Петербург и Подмосковье стали самыми популярными регионами у москвичей для отдыха в новогодние каникулы, рассказали Москве 24 в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

Согласно исследованию, на долю Петербурга приходится 20% от всех бронирований, на Подмосковье – 12%. В топе также оказались Краснодарский край (10%), Татарстан (4%) и Калининградская область (4%).

В целом жители столицы забронировали отели и апартаменты с 28 декабря по 12 января на 5% больше в сравнении с прошлым годом.



данные исследования В частности, на 14% больше бронирований они совершили в Краснодарском крае, в Северной столице и Татарстане – на 8%. Положительную динамику также демонстрируют Вологодская и Ростовская области (+34% бронирований от жителей Москвы), Ставропольский край (+30%) и Псковская область (+17%), а также Карелия (+8%).

В свою очередь, в федеральный топ-10 новогодних направлений по числу бронирований вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Эсто-Садок, Екатеринбург, Ярославль и Красная Поляна.

"Средняя стоимость забронированной ночи на период праздников в российских объектах размещения составляет 7 200 рублей – на 11% выше, чем в прошлом году (6 500 рублей)", – отметили аналитики.

Отмечается, что больше всего бронирований на Новый год совершают пары без детей (51%). На семьи с детьми приходится 27% бронирований, на соло-туристов – 12%, а на компании взрослых от трех человек и более – 10%.

По данным аналитиков, для отдыха в новогодние каникулы россияне часто выбирают альтернативные объекты размещения – апартаменты, гостевые дома, кемпинги, коттеджи, глемпинги и виллы. Таких бронирований насчитали 34% от общего числа.

"На втором месте по популярности – отели без звезд (26%), на третьем – четырех- и пятизвездочные отели (в сумме 17%). На гостиницы категории три звезды приходится 16% бронирований, одна или две звезды – 4%, хостелы – 3%", – уточнили в исследовании.

Ранее россиянам сообщили, что забронировать проживание на праздники еще возможно: среди самых популярных направлений турэксперт Алексан Мкртчян назвал Владимир, Суздаль, Санкт-Петербург и Калининград. Также места еще есть в Шерегеше и Красной Поляне – вопрос только в стоимости: по словам Мкртчяна, цена проживания на новогодние праздники удвоилась.