Диетолог Чехонина рассказала, чем опасны вчерашние блюда

После Нового года остается много блюд, которые быстро портятся и становятся опасны для здоровья. Как не навредить организму и сохранить свежесть еды, рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина в программе "Доктор 24".

Почему приготовленная еда опасна

По гигиеническим нормам готовое блюдо, находящееся на столе открытым в течение двух часов, может стать опасным. За это время в нем начинают размножаться такие бактерии, как стафилококк и кишечная палочка, рассказала Юлия Чехонина.

На Новый год, например, многие в больших количествах готовят салаты и оставляют на следующий день. В таком случае важно убирать основную часть блюда в холодильник, а другую заправлять майонезом и подавать гостям.





Юлия Чехонина врач-диетолог Если еда на столе закончилась, лучше взять свежую порцию и вновь добавить майонез. Главное, чтобы салат не стоял долго при комнатной температуре и не хранился в холодильнике более 12 часов, если он уже заправлен.

Как хранить пищу

Важно, чтобы в приготовленном блюде не оставались столовые приборы. Например, если положить в пищу ложку, емкость не закрывается плотно и в нее попадают патогенные бактерии. Кроме того, когда в холодильнике лежит тарелка с вилкой, побывавшей во рту, это тоже ускоряет размножение микроорганизмов.





Юлия Чехонина врач-диетолог Следующее правило – не храним готовую еду в сковородках. Их часто изготавливают с антипригарным покрытием, которое содержит агрессивное вещество, – перфтороктановую кислоту. Ее используют при производстве тефлона.

Тефлоновое покрытие безопасно, но микроповреждения приводят к выделению вредных веществ. Поэтому лучше оставлять пищу в чистой посуде, желательно стеклянной или фарфоровой, объяснила диетолог.

Также следует строго соблюдать товарное соседство. Нельзя хранить готовую еду рядом с сырой. Последняя может содержать патогенные бактерии, которые "переходят" на другие продукты. Особенно это касается необработанных мяса и овощей.

Многократно разогревать готовую пищу тоже не рекомендовано, так как это ускоряет ее порчу. При этом еду, которую не планируют съесть в ближайшие дни, лучше убрать в морозильную камеру, заключила Чехонина.