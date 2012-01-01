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12 декабря, 18:59

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Сомнолог Лебедева перечислила продукты, которые нарушают сон

Кошмары и тяжелое пробуждение: какие продукты запрещено есть перед сном

Некоторые продукты способны испортить качество ночного отдыха, поэтому их не рекомендовано употреблять по вечерам. Подробнее об этом в программе "Доктор 24" рассказала врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Дарья Лебедева.

Запрещено перед сном

Фото: 123RF/lenetssergey

По словам Дарьи Лебедевой, перед сном не рекомендовано употреблять красные сорта мяса: свинину, говядину и баранину. Они содержат много соединительнотканных волокон и жиров, которые могут нарушить качество ночного отдыха.

Когда мы спим, наш организм настроен на восстановление всех функций, но если мы съедим кусок баранины, желудочно-кишечный тракт будет работать всю ночь, а это может привести к частым пробуждениям и плохому самочувствию утром.
Дарья Лебедева
врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ

Также перед сном не рекомендовано употреблять выдержанные сорта сыра, например, с плесенью. В них содержится аминокислота – тирамин, которая превращается в адреналин и приводит к тревожным сновидениям, а также частым пробуждениям. Помимо этого, в составе таких сыров находится большое количество соли, вызывающее ночную жажду.

В сдобе содержится много сахара. Сладкая пища вызывает скачок глюкозы и инсулина, что тоже нарушает сон, добавила врач.

Чай, особенно зеленый и черный, также не рекомендуется перед сном, поскольку содержит кофеин. Это природный "энергетик", который может возбудить симпатическую нервную систему и привести к тревожности.
Дарья Лебедева
врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ

Что касается травяных сборов, они не запрещены. Однако ночью человек может проснуться из-за сильного желания посетить уборную, объяснила сомнолог.

Разрешено поздним вечером

Фото: 123RF/progressman

Перед сном врач советует употреблять молоко. В нем есть аминокислота – триптофан, которая превращается в серотонин. При непереносимости продукта его можно заменить на кефир или йогурт.

Вишневый сок содержит природный мелатонин – гормон "сна", но часто в таких напитках много сахара, который может нарушить качество ночного отдыха. Поэтому лучше съесть горсть ягод.
Дарья Лебедева
врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ

Что касается мяса, перед сном разрешено есть индейку. Она переваривается всего несколько часов, поэтому нагрузка на желудочно-кишечный тракт снижается.

"Невыдержанный сыр также можно есть перед сном, поскольку он содержит много белка и меньше жиров, что делает его более легким для переваривания", – отметила врач.

Также не запрещено употреблять вечером цельнозерновой хлеб, ведь он имеет низкий гликемический индекс (скорость попадания глюкозы в кровь – Прим. ред.), заключила Лебедева.

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