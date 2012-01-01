Сомнолог Лебедева перечислила продукты, которые нарушают сон

Некоторые продукты способны испортить качество ночного отдыха, поэтому их не рекомендовано употреблять по вечерам. Подробнее об этом в программе "Доктор 24" рассказала врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Дарья Лебедева.
Запрещено перед сном
По словам Дарьи Лебедевой, перед сном не рекомендовано употреблять красные сорта мяса: свинину, говядину и баранину. Они содержат много соединительнотканных волокон и жиров, которые могут нарушить качество ночного отдыха.
Также перед сном не рекомендовано употреблять выдержанные сорта сыра, например, с плесенью. В них содержится аминокислота – тирамин, которая превращается в адреналин и приводит к тревожным сновидениям, а также частым пробуждениям. Помимо этого, в составе таких сыров находится большое количество соли, вызывающее ночную жажду.
В сдобе содержится много сахара. Сладкая пища вызывает скачок глюкозы и инсулина, что тоже нарушает сон, добавила врач.
Что касается травяных сборов, они не запрещены. Однако ночью человек может проснуться из-за сильного желания посетить уборную, объяснила сомнолог.
Разрешено поздним вечером
Перед сном врач советует употреблять молоко. В нем есть аминокислота – триптофан, которая превращается в серотонин. При непереносимости продукта его можно заменить на кефир или йогурт.
Что касается мяса, перед сном разрешено есть индейку. Она переваривается всего несколько часов, поэтому нагрузка на желудочно-кишечный тракт снижается.
"Невыдержанный сыр также можно есть перед сном, поскольку он содержит много белка и меньше жиров, что делает его более легким для переваривания", – отметила врач.
Также не запрещено употреблять вечером цельнозерновой хлеб, ведь он имеет низкий гликемический индекс (скорость попадания глюкозы в кровь – Прим. ред.), заключила Лебедева.