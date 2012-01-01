Сомнолог Лебедева перечислила продукты, которые нарушают сон

Некоторые продукты способны испортить качество ночного отдыха, поэтому их не рекомендовано употреблять по вечерам. Подробнее об этом в программе "Доктор 24" рассказала врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Дарья Лебедева.

Запрещено перед сном

По словам Дарьи Лебедевой, перед сном не рекомендовано употреблять красные сорта мяса: свинину, говядину и баранину. Они содержат много соединительнотканных волокон и жиров, которые могут нарушить качество ночного отдыха.





Дарья Лебедева врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Когда мы спим, наш организм настроен на восстановление всех функций, но если мы съедим кусок баранины, желудочно-кишечный тракт будет работать всю ночь, а это может привести к частым пробуждениям и плохому самочувствию утром.

Также перед сном не рекомендовано употреблять выдержанные сорта сыра, например, с плесенью. В них содержится аминокислота – тирамин, которая превращается в адреналин и приводит к тревожным сновидениям, а также частым пробуждениям. Помимо этого, в составе таких сыров находится большое количество соли, вызывающее ночную жажду.

В сдобе содержится много сахара. Сладкая пища вызывает скачок глюкозы и инсулина, что тоже нарушает сон, добавила врач.





Дарья Лебедева врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Чай, особенно зеленый и черный, также не рекомендуется перед сном, поскольку содержит кофеин. Это природный "энергетик", который может возбудить симпатическую нервную систему и привести к тревожности.

Что касается травяных сборов, они не запрещены. Однако ночью человек может проснуться из-за сильного желания посетить уборную, объяснила сомнолог.

Разрешено поздним вечером

Перед сном врач советует употреблять молоко. В нем есть аминокислота – триптофан, которая превращается в серотонин. При непереносимости продукта его можно заменить на кефир или йогурт.





Дарья Лебедева врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Вишневый сок содержит природный мелатонин – гормон "сна", но часто в таких напитках много сахара, который может нарушить качество ночного отдыха. Поэтому лучше съесть горсть ягод.

Что касается мяса, перед сном разрешено есть индейку. Она переваривается всего несколько часов, поэтому нагрузка на желудочно-кишечный тракт снижается.

"Невыдержанный сыр также можно есть перед сном, поскольку он содержит много белка и меньше жиров, что делает его более легким для переваривания", – отметила врач.

Также не запрещено употреблять вечером цельнозерновой хлеб, ведь он имеет низкий гликемический индекс (скорость попадания глюкозы в кровь – Прим. ред.), заключила Лебедева.