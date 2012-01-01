Эндокринолог Хардикова объяснила, как завтрак предотвращает хронические заболевания

Утренний прием пищи профилактирует ожирение и улучшает работу мозга. Почему важно завтракать, рассказала в программе "Доктор 24" врач-эндокринолог Городской клинической больницы им. В. В. Вересаева Елена Хардикова.

Профилактика перееданий и плохого настроения

По словам Елены Хардиковой, завтрак важен по нескольким причинам. Первая – это профилактика перееданий в течение дня. Если утром организм получает необходимое количество калорий, то вероятность перекусов снижается и в результате к вечеру не возникает желания наесться перед сном.



Елена Хардикова врач-эндокринолог Городской клинической больницы им. В. В. Вересаева Профилактируя переедание, мы также предотвращаем набор массы тела, а это снижает риск развития инсулинорезистентности. Это в свою очередь уменьшает вероятность появления сахарного диабета второго типа. То есть существует определенная цепочка.

Также проводились клинические исследования, в которых изучали уровень настроения и умственных способностей у детей и подростков, отметила врач. Выяснилось, что при регулярном завтраке у участников улучшились концентрация внимания, самочувствие и интеллектуальные функции. Поэтому утренний прием пищи особенно важен для растущего организма и людей, занимающихся умственным трудом, подчеркнула эксперт.

Здоровье сердца и ЖКТ

Что касается влияния завтрака на работу сердца, то его здоровье можно поддержать с помощью полиненасыщенных жирных кислот, так как они защищают сосудистую стенку, отметила эндокринолог.





Елена Хардикова врач-эндокринолог Городской клинической больницы им. В. В. Вересаева Также утром нередко выбирают кофе и чай. Кофе – прекрасный тонизирующий напиток. Однако важно понимать, что он должен быть дополнением к правильному завтраку, а не основной его составляющей.

Кроме того, если пить кофе натощак, он будет раздражать слизистую оболочку ЖКТ, а это обостряет хронические заболевания. Также постоянное употребление напитка на голодный желудок повышает уровень адреналина в крови, что является предвестником гипертонической болезни. В таком случае здоровье сердца может пострадать, заключила Хардикова.