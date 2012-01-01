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10 декабря, 14:23

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Терапевт Лунев рассказал о неожиданной пользе картофеля

Кладезь полезных веществ: какие витамины содержатся в картофеле

Картофель обладает многими полезными веществами и благотворно влияет на организм. Как его правильно готовить, рассказал в программе "Доктор 24" врач-терапевт педагог РНИМУ им. Н. И. Пирогова, член Российского научного медицинского общества терапевтов Виктор Лунев.

Как приготовить

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Картофель богат сложными углеводами, в частности крахмалом, отметил Виктор Лунев. Поэтому продукт нужно употреблять в умеренных количествах.

Он способен даже помочь в похудении. Однако важно учитывать, как именно мы его готовим. Например, от картофеля фри или по-деревенски с большим количеством масла нужно отказаться.
Виктор Лунев
врач-терапевт, педагог РНИМУ им. Н.И. Пирогова, член Российского научного медицинского общества терапевтов

В свою очередь, отварной или пюре отлично дополнят блюдо в качестве гарнира и не повлияют на вес, добавил врач.

Что касается выбора картошки, то нужно ориентироваться на предпочтения. Например, молодые клубни легче готовить, а "постарше" обладают выраженным вкусом и содержат больше питательных веществ, объяснил терапевт.

Полезные вещества

Фото: 123RF/bbtreesubmission

В состав картофеля входит необходимый организму, и в частности сердцу, калий. Однако его избыток может навредить и привести к аритмии, поэтому важно соблюдать баланс, особенно при приеме добавок.

Также картофель помогает в профилактике простудных заболеваний благодаря содержанию витамина С.

Многие привыкли считать, что витамин С находится только в кислых продуктах, например, в лимоне. Однако гораздо больше элемента содержится в овощах и клубнях, включая картофель. Если добавить его в сбалансированную диету, он может улучшить общее состояние здоровья.
Виктор Лунев
врач-терапевт, педагог РНИМУ им. Н.И. Пирогова, член Российского научного медицинского общества терапевтов

Что касается кожуры, то в ней тоже содержатся полезные элементы. При этом после очистки продукт теряет незначительную часть питательных веществ, поэтому все зависит от вкусовых предпочтений, заключил Лунев.

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