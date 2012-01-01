Терапевт Лунев рассказал о неожиданной пользе картофеля

Картофель обладает многими полезными веществами и благотворно влияет на организм. Как его правильно готовить, рассказал в программе "Доктор 24" врач-терапевт педагог РНИМУ им. Н. И. Пирогова, член Российского научного медицинского общества терапевтов Виктор Лунев.

Как приготовить

Картофель богат сложными углеводами, в частности крахмалом, отметил Виктор Лунев. Поэтому продукт нужно употреблять в умеренных количествах.





Виктор Лунев врач-терапевт, педагог РНИМУ им. Н.И. Пирогова, член Российского научного медицинского общества терапевтов Он способен даже помочь в похудении. Однако важно учитывать, как именно мы его готовим. Например, от картофеля фри или по-деревенски с большим количеством масла нужно отказаться.

В свою очередь, отварной или пюре отлично дополнят блюдо в качестве гарнира и не повлияют на вес, добавил врач.

Что касается выбора картошки, то нужно ориентироваться на предпочтения. Например, молодые клубни легче готовить, а "постарше" обладают выраженным вкусом и содержат больше питательных веществ, объяснил терапевт.

Полезные вещества

В состав картофеля входит необходимый организму, и в частности сердцу, калий. Однако его избыток может навредить и привести к аритмии, поэтому важно соблюдать баланс, особенно при приеме добавок.

Также картофель помогает в профилактике простудных заболеваний благодаря содержанию витамина С.





Виктор Лунев врач-терапевт, педагог РНИМУ им. Н.И. Пирогова, член Российского научного медицинского общества терапевтов Многие привыкли считать, что витамин С находится только в кислых продуктах, например, в лимоне. Однако гораздо больше элемента содержится в овощах и клубнях, включая картофель. Если добавить его в сбалансированную диету, он может улучшить общее состояние здоровья.

Что касается кожуры, то в ней тоже содержатся полезные элементы. При этом после очистки продукт теряет незначительную часть питательных веществ, поэтому все зависит от вкусовых предпочтений, заключил Лунев.