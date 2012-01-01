Турэксперт Васильева дала советы, что подарить на Новый год заядлым путешественникам

До Нового года остаются считанные дни, так что с выбором подарков нужно максимально ускориться. Если среди друзей и близких есть любители путешествовать, то можно считать, что задача решена: турэксперт Екатерина Васильева собрала несколько вариантов презентов, которые точно не будут пылиться дома.

Подводный фотоаппарат

Увлекательная игрушка не только для дайверов, но и для всех любителей пляжного отдыха и оригинальных фотографий из отпуска. Для профессионалов предусмотрены мощные модели за несколько сотен тысяч рублей с разными режимами и цветофильтрами в зависимости от типа воды и глубины, а для любителей есть бюджетные модели (можно найти до пяти тысяч рублей), которые просто позволяют снимать на глубине до 30 метров рыбок, черепашек и смешные селфи.

Портативный фен

Фены в отелях не всегда самые удобные, а в некоторых их попросту нет. В свою очередь, дорожные фены очень компактные, оснащены складной ручкой, а у некоторых даже есть набор разных насадок. Такая штука пригодится не только в путешествии, но и в городе: можно не ждать своей очереди в бассейне или тренажерном зале. Самые бюджетные модели стоят до 1 000 рублей.

Портативный вентилятор

Удобная штука для жарких стран и душных автобусов без кондиционера. Компактный дорожный вентилятор поместится и в ручной клади, и в дамской сумочке. Работает от аккумулятора и обычно оснащен шнурком, чтобы можно было повесить в любое удобное место. А при должной сноровке им можно не только охладиться в жаркую погоду, но и высушить маникюр. Самая бюджетная модель обойдется до 500 рублей.

Набор органайзеров для чемодана

Бальзам на душу для перфекциониста: в комплект входят мешки для одежды и обуви разных размеров, конверты для документов и гаджетов, а также компактная сумка с отделениями для мелочей вроде украшений и ключей. Такие же кейсы бывают и отдельно для электроники: с отделениями для разных проводов, батареек, запасного смартфона, зарядных устройств и ноутбука. Цена вопроса – примерно от 500 рублей.

Запас походной еды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Любители походов точно оценят по достоинству наборы сублиматов. Звучит как биологическое оружие, но по факту это настоящая находка для туриста. Это абсолютно натуральные продукты, обезвоженные по специальной технологии. Для приготовления нужно только добавить воды, и сублимат моментально превратится в пасту с лососем, ризотто, овощное рагу или в тушенку с гречкой, если без нее поход не считается. Цена на одно блюдо начинается примерно от 150 рублей, можно собрать свой набор по вкусу.

Водонепроницаемые носки

Абсолютно непромокаемые носки с мембраной внутри. Если вода не попадет через край, то ноги останутся сухими, даже если ботинки промокнут насквозь. Их уже давно оценили любители зимнего бега, но и в дождливом городе и несложных походах такие носки могут очень выручить и избавить от необходимости таскать тяжелые трекинговые ботинки. Единственный нюанс – они довольно толстые, так что обувь потребуется как минимум на полразмера больше привычной. Стоимость одной пары – две-три тысячи рублей.

Карманный фотопринтер

Увлекательная игрушка и для взрослых, и для детей. Фотографии из поездок можно хранить не только в памяти телефона, но и сразу распечатать на фотобумаге. У некоторых мини-фотопринтеров в комплекте есть клейкая бумага, так что можно напечатать наклейки, а специальными фломастерами на них что-нибудь дорисовать. Самые компактные модели помещаются в кармане, работают от Bluetooth и стоят от двух тысяч рублей.

Скретч-карта мира

Абсолютно непрактично, но весело и очень мило – в самый раз для новогоднего подарка. Такую карту приятно повесить дома на стену, а по возвращении из каждого путешествия стирать монеткой верхний слой того местечка, где вы побывали, и так пока не откроется вся карта. Для любителей путешествовать по России есть отдельная карта нашей страны. Большой выбор таких карт есть в сегменте до 1 000 рублей.