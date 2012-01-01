Турэксперт Васильева назвала услуги, за которые придется доплатить в отелях "все включено"

Отель с тарифом "все включено" для многих звучит очень соблазнительно – туда как будто можно ехать с пустым кошельком. Теоретически это возможно – голодным и совсем без развлечений там остаться сложно, но за некоторые услуги все же придется заплатить отдельно. Разбираемся, за что именно.

Действительно включено

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Если коротко, то "все включено" – это лотерея. Единого, железного стандарта в туризме на этот счет нет, набор опций будет различаться в зависимости от страны и конкретного отеля (что в нем в принципе есть и что его руководство решит предоставлять без дополнительной оплаты). В соответствии с местным законодательством, конечно, но пространство для маневра у гостиницы в любом случае остается – и немаленькое.

Гарантированно в систему "все включено" входит проживание, трехразовое питание со шведским столом, закуски в перерывах между основными приемами пищи, мороженое, безалкогольные и алкогольные напитки. Чаще всего рестораны на завтрак, обед и ужин открываются в определенные часы, но иногда некоторым категориям номеров могут быть доступны в любое время.

Также гостям будет доступна вся отельная инфраструктура и развлечения на территории: анимация, бассейны и сауны, детский клуб, йога, аквааэробика, волейбол и так далее. Здесь все будет зависеть от того, что там в принципе есть, плюс некоторые услуги могут быть ограничены по времени (условно, детский клуб работать только с 12:00 до 16:00, а занятия по йоге – каждое утро в 09:00).

В прибрежных отелях "все включено" в стоимость обычно входит пользование полотенцами и лежаками и трансфер до пляжа (если нужно), но иногда (например, в некоторых трехзвездочных) за это придется доплатить отдельно.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Некоторые отели предлагают также систему "ультра все включено". Иногда это действительно существенное расширение спектра услуг, а иногда не более чем маркетинговый ход. Чаще всего разница между "ультра все включено" и "все включено" заключается в том, что в первом случае предложат не только местные напитки, но и импортные, сок не только пакетированный, но и свежевыжатый, а есть можно будет не только на шведском столе, но и в ресторанах а-ля карт, причем не в строго определенные часы, а в любое время, когда захочется.

Что касается российских отелей, то по сравнению, например, с турецкими это явление для туристического рынка относительно новое. С июня 2023 года в России вступил в силу национальный стандарт "Услуги средств размещения "Все включено" и "Ультра все включено" (ГОСТ Р 70587-2022). Например, согласно ему, отели обязаны предоставлять бесплатно доступ в бассейн и тренажерный зал (соответственно, все это в отеле должно быть). Бесплатные пляжные полотенца должны быть в четырехзвездочных отелях и выше по системе "ультра все включено", в системе "все включено" к этому обязывают только пятизвездочные, а в трехзвездочных их может в принципе не быть или только за дополнительную плату.

Пространства для маневра остается много: ночная дискотека и напитки на ней – все это может быть платно или не быть вовсе. Детское меню на шведском столе обязывают иметь всех, а вот диетическое и вегетарианское – только в "ультра все включено".

Что "выключено"

Если бассейны и сауны по системе "все включено" можно посещать бесплатно, то все сопутствующие услуги (массажи, пилинги, обертывания и прочее) – уже за деньги. То же касается ресторанов а-ля карт: иногда в проживание включено одно или несколько посещений по меню (зависит от отеля, категории номера, количества дней пребывания), но сверх предложенного – за свой счет. Заказ еды в номер тоже придется оплатить, за исключением некоторых гостиниц-"ультра", которые предлагают эту слугу своим гостям без дополнительной платы.

Услуги детского клуба также бесплатны, но почасовую няню придется оплатить, как и аренду детской коляски в большинстве отелей, если они там есть.

Со спортивными развлечениями тоже есть нюансы. Пользование теннисным кортом часто входит в систему all inclusive, но индивидуальные занятия с тренером – уже за дополнительную плату, в некоторых случаях придется также оплатить и вечернее освещение корта. Плюс обычно платными являются развлечения на воде: дайвинг, кайтсерфинг, водные лыжи и так далее.

Любые дополнительные услуги – от экскурсии до афрокосичек на пляже тоже будут платными. Грубо говоря, обычно платить приходится за все, что делается руками при вас и специально для вас (яичница на завтраке на шведском столе не считается, если что).