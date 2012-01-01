Турэксперт Васильева перечислила шесть необычных, но полезных вещей для похода

В поход обычно берут с собой палатку, спальник, спрей от комаров, аптечку и гитару. Но есть еще шесть менее очевидных, но очень полезных вещей, без которых сложно создать комфорт на природе. Подробности – в нашем материале.

Бафф

Это трубовидный шарф, который давно завоевал безграничную любовь как спортсменов, так и путешественников.

Вещь без преувеличения универсальная: носят как шапку или бандану от солнца, натягивают на лицо для защиты от ветра и пыли, наматывают на руку, чтобы не соскользнул топор при колке дров. Баффом можно завязать длинные волосы или процедить воду от песка, а при необходимости и перевязать рану. Его также используют как наволочку, если набить изнутри мягкими вещами.





Гермомешок

Другое название этой вещи – гермобаул. Это герметичный мешок из водонепроницаемой ткани, он незаменим, чтобы сохранять сухими технику, одежду и другие вещи, которым противопоказана влага.

Гермомешок – более удачное решение, чем обычная накидка на рюкзак, так как во время дождя последняя не защищает снизу. От сырости уберегут гермомешки из нейлона и полиэстера: они легкие и максимально компактные. Варианты из неопрена хоть и более объемные, зато способны защитить еще и от ударов. Это очень важный фактор, когда речь идет, например, о хрупкой технике. При этом для сплавов на байдарках лучше выбирать более тяжелую артиллерию: например, специальные гермомешки для дайверов.





Полотенце из микрофибры

Этот аксессуар – плюс миллион к комфорту во время похода.

Полотенца из микрофибры в разы легче и компактнее обычных. Кроме того, они лучше впитывают влагу и намного быстрее сохнут. К слову, такая вещь незаменима не только в походе: она очень пригодится, например, в фитнес-клубе, бассейне или на пляже.

Спасательное одеяло

Эту вещь изначально придумали для медиков и сотрудников экстренных служб, но туристы и рыбаки тоже быстро оценили ее удобство. Легкая пленка с металлическим напылением выглядит как тонкая фольга, при этом она сохраняет тепло тела в холод и защищает от перегрева в жару, отражая солнечные лучи. Однако важно: так как это одеяло придумали для экстренных случаев, эффект хоть и быстрый и сильный, но недолгий – от 30 минут до 2 часов.

Кроме основного предназначения, его можно повесить как тент от дождя и ветра (не очень сильного – ураган может его порвать), положить на дно палатки для дополнительного тепла или соорудить стельки для обуви, если мерзнут ноги. А некоторые даже делают с помощью такого оделяла походную ванну: выкапывают яму, устилают дно пленкой и наливают воду.

Походный душ

Некоторые туристы сочтут это блажью и излишеством, особенно если рядом есть река или озеро. Но штука довольно компактная, так что можно себе позволить.

Походный душ представляют собой лейку со шлангом, насосом и USB-шнуром. У некоторых моделей еще есть резервуар для воды (с клапаном или без), но вместо него можно использовать обычный гермомешок – нужно налить туда воду и подключить насос. Самые простые модели обеспечивают бесперебойную подачу воды в течение 60–90 минут после полной зарядки аккумулятора.

В трудных горных походах, где в плане багажа на счету каждый грамм, такая роскошь, возможно, и непозволительна. Но для несложных маршрутов она вполне допустима.

Туристическое питание

Классическая тушенка в походе – это что-то родное, но очень тяжелое. Кроме того, выбрасывать банки в лесу нельзя, так что их придется еще и тащить обратно. Лучше заменить консервы на сушеное мясо или тушенку в вакуумной упаковке.

А настоящая находка для походов – сублиматы. Это натуральные продукты или даже готовые блюда, обезвоженные по специальной технологии. Чтобы вернуть им съедобный вид, достаточно добавить воды. После этого воссоздастся не только вид и вкус, но и до 90% всех витаминов.

Еще одна походная инновация – самонагревающиеся пакеты. Внутри них есть специальный химический элемент, который активируется обычной водой. За 10–15 минут он разогреет сублимат, консервы или вскипятит воду для чая.

