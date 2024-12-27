Психолог Мустафина посоветовала не ставить больше 10 целей на новый год

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На новый, 2025 год лучше не ставить больше 10 целей, рассказала в беседе с RT психолог Эльнара Мустафина.

Если человек выбирает себе множество целей одновременно, то его внимание рассеивается, что усложняет попытки сосредоточиться на каждой из них.

"Чем меньше целей, тем проще контролировать процесс их реализации и вносить коррективы при необходимости", – сказала психолог.

Кроме того, важно ставить реалистичные цели, с учетом своих возможностей, уверена она. Тогда человек будет быстрее достигать их и чувствовать облегчение и мотивацию идти дальше.

"Когда вы верите в свои возможности, у вас больше шансов проявить стойкость и упорство, чтобы в итоге добиться результата", – отметила эксперт.

Для начала она посоветовала спросить самих себя и узнать, что именно человек хочет достичь в новом году. Если он хочет больше читать, то в таком случае нужно думать о конкретных результатах.

"Поэтому постарайтесь определить конкретное число книг и поставьте себе дедлайны", – объяснила Мустафина.

Если целью было прочесть 20 книг, то лучше заранее определить число прочитанных страниц в неделю, а также подобрать интересные себе жанры. Это поможет лучше контролировать процесс достижения целей.

Если человек хочет сбросить вес, а занятия вызывают скуку, то можно ходить на групповые тренировки, где есть музыка и командный дух. При этом не стоит требовать от себя слишком много, ставя невыполнимые задачи, считает специалист.

Между тем не стоит стремиться сразу избавиться от набранных за время праздников калорий, уверены фитнес-тренеры. Такой подход может нанести серьезный вред здоровью и значительно затруднить дальнейшую работу над телом. Резкое увеличение физической активности увеличивает риск травм и перетренированности.

