Тренер Прокудина советует не "сжигать" лишние калории после праздников в авральном режиме

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Фитнес-тренер Елизавета Прокудина посоветовала россиянам не стремиться быстро избавиться от набранных калорий после праздников, прибегая к интенсивным тренировкам и строгим диетам, передает "Газета.ру".

По ее словам, такой подход может нанести серьезный вред здоровью и значительно затруднить дальнейшую работу над телом. Специалист объяснила, что резкое увеличение физической активности, особенно после периода низкой подвижности, увеличивает риск травм и перетренированности. В этом случае мышцы легко перенапрягаются, что приводит к воспалительным процессам и снижению общей физической активности.

Не менее опасны и диеты, рассчитанные на резкое снижение калорийности. Организм лишается необходимых питательных веществ, а это негативно влияет на работу иммунной системы, обмен веществ и гормональный баланс.

"Повышение уровня кортизола, гормона стресса, вызванного строгими ограничениями и интенсивной физической нагрузкой, не только замедляет процесс восстановления, но и способствует накоплению жира. Это может свести на нет все усилия, превратив попытку "исправить" последствия праздников в источник дополнительного стресса", – рассказала тренер.

Прокудина рекомендует постепенно возвращаться к ЗОЖ-режиму. Начать нужно с рационального подхода к питанию: добавление овощей, фруктов, нежирного белка и сложных углеводов, а также восстановление водного баланса. Физическая активность при этом должна быть умеренной.

Специалист рекомендует вести дневник питания и физической активности – он поможет отслеживать прогресс, находить баланс между нагрузками и отдыхом. Если нет возможности посещать спортзал, можно заниматься онлайн-тренировками. Для постепенного возвращения к здоровому образу жизни важно выбирать программы, рассчитанные на начальный или средний уровень подготовки, чтобы избежать перегрузки и травм.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург дал советы, как сделать новогодний стол полезнее. По его словам, белый хлеб лучше заменить ржаным, поскольку он защищает от переедания. Также он рекомендовал поставить на новогодний стол фрукты и овощи.

