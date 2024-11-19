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19 ноября, 10:00

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Диетолог Гинзбург: белый хлеб на новогоднем столе лучше заменить ржаным

Диетолог дал советы, как сделать новогодний стол полезнее

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Белый хлеб на новогоднем столе лучше заменить ржаным, поскольку он защищает от переедания. Такое заявление в разговоре в News.ru сделал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По его словам, ржаной хлеб сытный и низкокалорийный. Поэтому, когда человек ест с хлебом, он меньше потребляет остальной еды, сказал эксперт.

"Если нежирная рыба на столе, нежирное мясо, какие-то мясные нарезки – очень хорошо, потому что они тоже сытные и снижают потребность в другой еде", – добавил Гинзбург.

Диетолог также рекомендовал поставить на новогодний стол фрукты и овощи. А от переедания жирными майонезными салатами поможет уменьшение их порций, резюмировал Гинзбург.

Между тем красная икра к Новому году подорожает до 15 тысяч рублей, сказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Это связано с тем, что вылов лосося упал в три раза по сравнению с прошлым годом, а количество игры в рыбе – в два раза. Он предупредил, что низкая цена в магазинах будет или на прошлогоднюю икру, или на фальсификат.

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