Диетолог Гинзбург: белый хлеб на новогоднем столе лучше заменить ржаным

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Белый хлеб на новогоднем столе лучше заменить ржаным, поскольку он защищает от переедания. Такое заявление в разговоре в News.ru сделал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По его словам, ржаной хлеб сытный и низкокалорийный. Поэтому, когда человек ест с хлебом, он меньше потребляет остальной еды, сказал эксперт.

"Если нежирная рыба на столе, нежирное мясо, какие-то мясные нарезки – очень хорошо, потому что они тоже сытные и снижают потребность в другой еде", – добавил Гинзбург.

Диетолог также рекомендовал поставить на новогодний стол фрукты и овощи. А от переедания жирными майонезными салатами поможет уменьшение их порций, резюмировал Гинзбург.

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