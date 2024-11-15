Эксперт Савельев: красная икра к Новому году подорожает до 15 тысяч рублей

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Красная икра к Новому году подорожает до 15 тысяч рублей, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на руководителя информационного агентства по рыболовству Александра Савельева.

Эксперт отметил, что подорожание связано с тем, что вылов лосося упал в три раза по сравнению с 2023 годом, количество же икры в рыбе – в два раза.

"Надо понимать, что есть разная "красная икра". Есть икра горбуши – самая дешевая, а икра нерки – самая дорогая, она и будет стоить 15 тысяч рублей за килограмм. Горбуша, конечно, будет стоить дешевле", – заметил Савельев.

По его словам, в магазинах дешево будет стоить либо прошлогодняя икра, либо фальсификат.

Ранее доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета "Синергия" Татьяна Суворова заявляла, что стоимость красной икры за килограмм к Новому году в России может вырасти до 13 тысяч рублей из-за ажиотажного спроса, который разгоняет растущие с начала осени цены.

Эксперт также связала подорожание икры с инфляцией, с ростом цен на выпуск банок, а также с уменьшением улова в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Суворова напомнила, что с начала года стоимость продукции увеличилась на 15%.

В свою очередь, замглавы Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов назвал подорожание красной икры "неадекватным". По его словам, запасы деликатеса остаются на высоком уровне благодаря прошлогодней высокой путине.

При этом сообщения якобы о дефиците икры, который возник на фоне низкой путины в текущем году, популяризируются представителями бизнеса, заявил замглавы ведомства. Он подчеркнул, что Федеральная антимонопольная служба организовала соответствующую проверку. В настоящий период Росрыболовство ожидает ее результатов для дальнейшего изучения.