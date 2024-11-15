В Росрыболовстве назвали подорожание красной икры "неадекватным"

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Ситуация с ростом стоимости красной икры в России на фоне приближения новогодних праздников является неадекватной, поскольку запасы деликатеса остаются на высоком уровне благодаря прошлогодней высокой путине. Об этом высказался замглавы Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов в рамках рабочей поездки главы Росрыболовства Ильи Шестакова в Астраханскую область.

"Путина была ниже, чем в предыдущем году, но в предыдущем она была рекордной, и остатки прошлой путины не распродаются еще в этом году. Плюс у нас неплохие показатели по производству икры от аквакультуры, поэтому дефицита икры на рынке нет. <…> Считаем, что подорожание неадекватное", – цитирует Соколова ТАСС.

При этом сообщения о якобы о дефиците икры, который возник на фоне низкой путины в текущем году, популяризируются представителями бизнеса, заявил замглавы ведомства. По его словам, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) организовала соответствующую проверку. В настоящий период Росрыболовство ожидает ее результатов для дальнейшего изучения.

На данный момент емкость потребления рынка красной икры фиксируется на уровне 12–14 тысяч тонн. В России же было произведено 12 тысяч тонн продукции, отметил Соколов. Таким образом, отечественный рынок был обеспечен икрой. Он также обратил внимание на развивающийся аквакультурный проект, в рамках которого в стране выращивается около 150 тысяч тонн лососевых.

По прогнозам экспертов, стоимость красной икры за килограмм к Новому году в России может вырасти до 13 тысяч рублей. К этому приведет ажиотажный спрос, который разгоняет растущие с начала осени цены. Рост цен на икру также объясняется инфляцией, увеличением стоимости выпуска банок и сокращением улова.