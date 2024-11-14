Мошенники в Telegram начали выдавать себя за продавцов икры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники начали обманывать пользователей Telegram, выдавая себя за продавцов икры и красной рыбы, сообщает телеканал "360".

Аферисты просят перечислить им предоплату за продукт, а затем перестают выходить на связь. Журналист связался с одним из таких телеграм-каналов. В нем "продавец" размещает фотографии продуктов и обещает бесплатную доставку. Мошенники предлагают заказать икру, красную рыбу, печень трески и мясо краба.

Администратор канала выкладывает видео покупателей с положительными отзывами, однако само название магазина в них не упоминается. Кроме того, все профили, с которых публикуются видео, скрыты.

Сам телеграм-канал не предоставляет гарантий получения товара. Ряд пользователей жалуются на так называемый онлайн-магазин на сайтах с отзывами, предупреждая, что большие суммы уходят аферистам. Кроме того, журналист задал вопрос администратору канала о предоплате.

"Нет никакой выгоды в том, чтобы вас обманывать сейчас. Ведь гораздо рациональнее, чтобы вы заказали, попробовали наш продукт и порекомендовали нас своим друзьям и родственникам для того, чтобы увеличить спрос на покупку в нашем магазине", – ответил администратор канала.

Между тем прошлые клиенты были обмануты мошенниками, которые создали такой же канал, но с двойным подчеркиванием. Однако при попытке найти этот второй канал выяснилось, что его не существует. Журналист написал об этом автору канала, в ответ на что его заблокировали.

Ранее мошенники начали предлагать россиянам в домовых чатах бесплатно забрать бытовую технику. Однако накануне встречи они, как правило, сообщают, что смогут отправить ее только курьером, и просят перейти по ссылке для оформления доставки.

После перехода по ссылке на телефон жертвы скачивается программа, которая без ведома владельца устройства дает доступ к данным пользователя. Таким образом, мошенники смогут прочитать переписки, узнать пароли от социальных сетей, банковских аккаунтов и других сервисов.

