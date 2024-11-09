Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через WhatsApp

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Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Злоумышленники рассылают пользователям письмо якобы от службы безопасности WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) и просят код из СМС для подтверждения личности.

Мошенники утверждают, что иначе аккаунт пользователя скоро заблокируют, в реальности же эти цифры помогают им завладеть доступом к аккаунту. Далее мошенники меняют пароль и рассылают контактам просьбу срочно прислать деньги. Причины называют разные, но чаще всего в легенде родственник попадает в серьезное ДТП.

Между тем WhatsApp добавил для устройств на базе iOS кнопки управления зумом камеры в приложении. Она поддерживает увеличение от 0,5 до 3х, что позволяет пользователям фотографировать определенные объекты с расстояния. Для пользователей iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Maх будет доступно увеличение 5х.

