WhatsApp упростил управление зумом камеры для пользователей iOS

Фото: 123RF/audioundwerbung

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) добавил для устройств на базе iOS кнопки управления зумом камеры в приложении. Об этом передает портал WABetaInfo.

По данным СМИ, несколько дней назад в магазине приложений App Store вышло обновление WhatsApp 24.21.82 для iOS. О функции управления увеличением камеры удалось выяснить через официальный журнал изменений.

Камера в мессенджере поддерживает увеличение от 0,5 до 3х, что позволяет пользователям фотографировать определенные объекты с расстояния. Для пользователей iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Maх, утверждает издание, будет доступно увеличение 5х.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится новая функция. Пользователи смогут создавать ссылки на голосовые звонки и групповые видео во вкладке "Звонки". Ими можно будет обмениваться между другими абонентами, а те в свою очередь смогут принять их или отказаться от участия в разговоре.