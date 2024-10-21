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21 октября, 17:01

Технологии

В WhatsApp появится новая функция, связанная со звонками

Фото: 123RF/audioundwerbung

В мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) появится новая функция, связанная со звонками, передает портал WABetaInfo.

Пользователи смогут создавать ссылки на голосовые звонки и групповые видео во вкладке "Звонки". Ими можно будет обмениваться между другими абонентами, а те, в свою очередь, смогут принять их или отказаться от участия в разговоре. Отправлять приглашения можно будет как в WhatsApp, так и по электронной почте или в любом другом мессенджере.

Ранее эта функция была скрыта в одноименной функции. На портале отметили, что нововведение значительно повысит ее видимость, что приведет к большему количеству использования. В данный момент некоторые бета-тестировщики уже могут опробовать опцию.

WhatsApp также планирует обновить функцию быстрой реакции на сообщения в чатах на устройствах с операционной системой iOS. В частности, можно будет применять недавно использованные эмодзи.

Сейчас быстрая реакция на сообщения возможна посредством панели с шестью эмодзи по умолчанию, однако вскоре их количество увеличится. Обновление позволит пользователям сократить время на поиск нужного эмодзи, а также будет полезно для тех, кто использует нестандартные варианты в своих ответах в чате.

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