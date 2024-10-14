В WhatsApp появится возможность смотреть видео в ускоренном режиме

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В мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской) появится возможность смотреть видео в ускоренном режиме, передает WABetaInfo.

Пользователи смогут ускорить воспроизведение ролика в полтора или два раза. Это позволит сэкономить время при просмотре длинных видео.

Нововведение обнаружили в бета-версии мессенджера для устройств на базе iOS. Когда оно станет доступно для всех пользователей WhatsApp, не сообщается.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится функция проверки изображений. Пользователи смогут проверять на подлинность изображения, присланные им в сообщениях. Для этого нужно будет открыть картинку, перейти в меню в правом верхнем углу и выбрать функцию "Поиск в сети".

Как уточнили разработчики, с новой функцией пользователи смогут распознать обман и понять, что их пытаются ввести в заблуждение. Дополнительный уровень защиты гарантирует, что медиа, которыми обмениваются люди, не попадают в публичный доступ, а конфиденциальность пользователя сохраняется.