Киберэксперт Иванов: мошенники в "черную пятницу" всегда переводят общение в мессенджеры

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Во время традиционной ноябрьской распродажи, так называемой черной пятницы, покупатели могут стать жертвами мошенников, предупредил в беседе с "Радио 1" эксперт по кибербезопасности Владимир Иванов.

По словам специалиста, во время распродаж и акций важно обращать внимание на цены. Как правило, если они слишком низкие, то покупатель может приобрести плохой товар или столкнуться с мошенниками.

При этом многие злоумышленники пытаются начать общаться со своими жертвами не на торговых площадках, а в мессенджерах. Специалист призвал не поддаваться на это, поскольку в этом случае клиентам практически гарантированно будут отправлять поддельные ссылки на оплату.

Также Иванов напомнил о необходимости следить за тем, куда и кому покупатели переводят деньги. Так, мошенники могут попросить отправить оплату на карту частного лица или по номеру телефона через СБП.

"Скидки, низкие цены всегда притягивают. Если человек переходит уже в более близкое общение, то его будут обязательно торопить сделать сделку, говоря, что уже осталось мало товара. А это лишает человека критичности мышления, и он совершает необдуманные действия", – подчеркнул Иванов.

Он также назвал "черную пятницу" своего рода легализованным мошенничеством, поскольку в этот период продавец может намеренно повысить стоимость товара, а затем сделать скидку. В связи с этим специалист посоветовал начать следить за стоимостью желаемой покупки задолго до распродажи.

Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что в период скидок важно не нарушать правила цифровой гигиены. Россиянам рекомендовали не переходить по подозрительным ссылкам. Многие мошенники копируют дизайн популярных сайтов, присваивая созданному ими ресурсу похожее доменное имя, указали в ведомстве.

