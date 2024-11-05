Маркетолог Сидорова: магазины завышают цены перед скидками

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Магазины и маркетплейсы умело завышают цены перед распродажами и играют на желании людей не упустить шанс. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на маркетолога Жанну Сидорову.

"Статистика по мошенничествам во время сезонных распродаж просто ужасает. В 2023 году около 82% россиян сталкивались с попытками обмана. Из них 29% упоминали о мошенниках при покупке или продаже товаров в интернете – когда продавец не отправлял товар после получения денег", – подчеркнула эксперт.

По словам Сидоровой, продавцы часто завышают цены за несколько недель до распродажи, чтобы потом предложить "скидку". В обычный день товар может стоить 5 000 рублей, перед распродажей цену поднимают до 7 000, а в день акции товар выставляют за 5 500.

Также продавцы могут выставлять товар с пометкой "Осталось 1–2 штуки", при этом запасы на складе больше. Как подчеркнула маркетолог, во время распродаж часто покупателям предлагают старые коллекции или товары с низким качеством, которые не смогли продать раньше.

Кроме того, некоторые продавцы отправляют товары с другими характеристиками или более низкого качества, поэтому необходимо проверять товар при получении, указала Сидорова.

"Часто распродажи сопровождаются "звездочками" и сложными условиями, написанными в сносках мелким шрифтом. Например, скидка может распространяться только на определенные товары или категории", – сказала она.

Вместе с тем продавцы могут выставлять сниженные цены на товары, а когда покупатель хочет приобрести их, то ему говорят, что товары закончились, и предлагают отменить заказ или доплатить полную цену из якобы новой партии.

Во время распродаж граждане могут попасть и на мошенников, которые создают поддельные интернет-магазины, похожие на популярные. Однако маркетолог призвала не бояться дней скидок, во время которых можно приобрести необходимые вещи выгодно. Она посоветовала подходить к покупкам осознанно и не попадаться на уловки.

Между тем торговые сети часто используют малозаметные уловки для увеличения продаж, включая шум от магазинных тележек. Помимо этого, само расположение товаров на полках также заставляет покупателей тратить больше. Также дорогие товары стоят на уровне глаз, а дешевые располагаются выше или ниже.

