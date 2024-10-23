Эксперт Банчуков объяснил шум тележки в магазине уловкой, заставляющей тратить больше

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Торговые сети часто используют малозаметные уловки для увеличения продаж, включая шум от магазинных тележек. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на креативного маркетолога Дмитрия Банчукова.

"Это метод борьбы с так называемым "туннельным зрением" – когда покупатель смотрит только в сторону стеллажа с продуктом, ради которого он пришел, – главным врагом всех супермаркетов", – объяснил эксперт шумные колеса тележек, которые специально сделаны такими медленными, чтобы люди успели посмотреть по сторонам.

Само расположение товаров на полках также заставляет покупателей тратить больше. По словам маркетолога, дорогие продукты стоят на уровне глаз, а дешевые прячутся выше или ниже. Также товары с небольшим сроком годности выставляются вперед, чтобы они быстрее продались.

"Магазины также размещают фрукты и овощи на видных местах. Это не только символ свежести, но и своего рода "индульгенция": купив что-то полезное, человек будет более склонен добавить в корзину что-то вредное, вроде чипсов или шоколада", – уверен Банчуков.

Также сотрудники магазина специально размещают стеллаж с хлебом и выпечкой в конце зала, так как это регулярно покупаемый продукт, но по дороге к нему человек пройдет через весь ассортимент и захватит лишние товары. Кроме того, маркетологи привлекают продуктами с хорошими скидками и низкими ценами, несмотря на то что товар может оказаться не таким качественным.

Банчуков вспомнил, что некоторые бренды даже способны расширить сезонность товаров, когда одна из популярных марок газировок сначала рекламировалась как напиток для утоления жажды в жару, а потом разработала легендарную рекламу с новогодним настроением "Праздник к нам приходит".

"Лимонады стали востребованы потребителями круглый год", – резюмировал он.

Между тем перед важной покупкой стоит взять паузу на 24 часа, что позволит подойти к приобретению осознанно, уверена финансовый консультант сервиса одной из торговых сетей Ольга Матвеева в беседе с RT.

"Когда мы видим красивую рекламу и интересные предложения, в нашем мозге запускается цепная реакция, которая подталкивает сделать покупку. В таких случаях нужно остановиться и проанализировать, насколько вы действительно нуждаетесь в данной покупке в настоящее время", – рекомендует она.

В этот момент в конфликт в человеческом мозгу вступает лимбическая система, склоняющая к импульсной покупке, и префронтальная кора, которая отвечает за долгосрочное планирование.

Однако в случае если покупка важна не с точки зрения практической ценности, а для социального статуса, то в мозгу активируются области, связанные с общественным признанием и чувством принадлежности к группе лиц.

Поэтому перед покупкой стоит отфильтровать товары по ключевым критериям и отказаться от важных финансовых решений в моменты стресса, голода и апатии, заключила Матвеева.

При этом около 44% опрошенных россиян получают кешбэк при любых покупках. Еще 23,9% респондентов рассказали, что банки возвращают им часть средств за покупки в супермаркетах, а 21,6% – при оплате товаров в аптеках и медицинских услуг.

