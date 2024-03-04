Стало известно, за какие покупки россияне чаще получают кешбэк

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Около 44% опрошенных россиян получают кешбэк при любых покупках. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование, проведенное одним из банков 15–16 февраля, в нем поучаствовали 800 человек старше 18 лет из всех регионов страны.

Еще 23,9% рассказали, что банки возвращают им часть средств за покупки в супермаркетах, 21,6% – при оплате товаров в аптеках и медицинских услуг. Кроме того, кешбэк начисляется за товары на АЗС (20,9%), продовольственные товары (16,4%), походы в кафе и рестораны (15,7%), услуги такси (11,9%).

При этом реже всего россияне получают кешбэк за подписки на различные онлайн-сервисы (1,5%), образовательные продукты и книги (3%). Еще 4,5% назвали посещение салонов красоты и спа-центров, 47% опрошенных сообщили, что у них всегда разные условия кешбэка, которые банки регулярно меняют.

Более 80% респондентов отметили, что в будущем хотели бы получать кешбэк за все покупки, 22,4% подчеркнули, что им не хватает возврата средств при оплате жилищно-коммунальных услуг. Всего же 63% пользуются программами лояльности от банков, 71% из них получают кешбэк деньгами на дебетовую карту, 14% копят бонусные баллы.

Около 53% тратят кешбэк на дальнейшие покупки, 42% конвертируют бонусы в деньги на своем банковском счете, уточнили в исследовании.

"По результатам опроса мы видим, что больше половины граждан не копят кешбэк, а тратят его на дальнейшие покупки. По сути, он становится отложенной скидкой, которая предоставляется не в момент оплаты, а постфактум", – заявил директор розничного бизнеса банка Синара Андрей Хафизов.

Ранее аналитики выяснили, что порядка 87% россиян в возрасте от 21 до 60 лет, которые проживают в городах-миллионниках, пользуются программами кешбэка и бонусов от банков и ряда сервисов.

До этого сообщалось, что порядка 73% граждан РФ тратят большинство своих средств впустую. В частности, у 20% опрошенных лишние траты уходят на вредные привычки.

"Деньги 24": как формируется кешбэк, который выплачивают банки