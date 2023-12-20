Аналитики выяснили, что 24% россиян тратят кешбэк от банков на подарки

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Порядка 87% россиян в возрасте от 21 до 60 лет, которые проживают в городах-миллионниках, пользуются программами кешбэка и бонусов от банков и ряда сервисов. 36% из них используют этот кешбэк для инвестиций в приложениях кредитных организаций, пишет "Газета.ру" со ссылкой на опрос финансового маркетплейса "Выберу.ру".

Выяснилось, что еще 24% россиян задействуют бонусы для покупки подарков, 15% – для крупных покупок, а 13% тратят кешбэк на кафе и рестораны.

Около 67% граждан каждый месяц выбирают категории повышенного кешбэка и следят за акциями партнеров в банковских приложениях. Еще 36% предпочитают выводить бонусы на карту раз в квартал.

"Для 23% респондентов ежемесячный вывод активирует бонусы в моменте, в то время как 26% предпочитают выводить их в конце года, рассматривая как новогодний подарок за покупки от банков", – говорится в сообщении.

Вместе с тем стало известно, что лишь 15% россиян выводят кешбэк на счет без какой-либо периодичности.

Ранее аналитики выяснили, что порядка 73% граждан РФ тратят большинство своих средств впустую. По данным экономистов, около 20% семейного бюджета россиян уходят на ненужные траты. Например, у 20% опрошенных тратят деньги на вредные привычки.



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