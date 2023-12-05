05 декабря, 10:53Общество
Названы российские регионы с самой высокой средней зарплатой
Фото: depositphotos/Fascinadora
Самые благополучные регионы России – Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Камчатка. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследования Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) за III квартал этого года.
Самая большая среднемесячная зарплата – на Чукотке, она составляет 141 тысячу рублей, в ЯНАО – 140 тысяч, в Москве – 122 тысячи, а на Камчатке – 121,5 тысячи рублей, уточнили в публикации.
Отмечается, что в этих регионах самые высокие минимально возможные на одного человека расходы. Например, на Чукотке траты составляют 35,2 тысячи рублей, на Камчатке – 32,6 тысячи, а в Москве – 30,3 тысячи рублей в месяц.
Как отметили в ФоРГО, среднемесячная заработная плата, по данным на 1 сентября, выросла на 16% – с 59,9 до 69,4 тысячи рублей, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года. При этом средняя стоимость жизни за тот же период увеличилась на 6,3% – с 19,9 до 21,1 тысячи рублей.
Регионами с самыми высокими расходами стали Чукотка (35,2 тысячи рублей), Камчатка (32,6 тысячи), Москва (30,3 тысячи).
В десятку регионов, которые стали лидерами по индексу соцблагополучия, вошли:
- Ямало-Ненецкий автономный округ;
- Ненецкий автономный округ;
- Ханты-Мансийский автономный округ;
- Сахалинская область;
- Магаданская область;
- Москва;
- Чукотский автономный округ;
- Санкт-Петербург;
- Камчатский край;
- Мурманская область.
Рейтинг составлен на основе соотношения средней заработной платы к расчетной минимальной стоимости жизни, отметили в публикации.
Ранее стало известно, что уровень заработных плат в среднем по стране может увеличиться до 15% по итогам текущего года. Уточняется, что рост зарплат зависит от отраслей.
В целом номинальный рост средних зарплат в экономике за первые восемь месяцев 2023 года относительно аналогичного периода предыдущего года составил 13,8%.
Более 70% россиян согласились бы переехать в Москву ради зарплаты в 129,2 тыс рублей
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