Названы российские регионы с самой высокой средней зарплатой

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Самые благополучные регионы России – Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Камчатка. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследования Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) за III квартал этого года.

Самая большая среднемесячная зарплата – на Чукотке, она составляет 141 тысячу рублей, в ЯНАО – 140 тысяч, в Москве – 122 тысячи, а на Камчатке – 121,5 тысячи рублей, уточнили в публикации.

Отмечается, что в этих регионах самые высокие минимально возможные на одного человека расходы. Например, на Чукотке траты составляют 35,2 тысячи рублей, на Камчатке – 32,6 тысячи, а в Москве – 30,3 тысячи рублей в месяц.

Как отметили в ФоРГО, среднемесячная заработная плата, по данным на 1 сентября, выросла на 16% – с 59,9 до 69,4 тысячи рублей, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года. При этом средняя стоимость жизни за тот же период увеличилась на 6,3% – с 19,9 до 21,1 тысячи рублей.

Регионами с самыми высокими расходами стали Чукотка (35,2 тысячи рублей), Камчатка (32,6 тысячи), Москва (30,3 тысячи).

В десятку регионов, которые стали лидерами по индексу соцблагополучия, вошли:

Ямало-Ненецкий автономный округ;

Ненецкий автономный округ;

Ханты-Мансийский автономный округ;

Сахалинская область;

Магаданская область;

Москва;

Чукотский автономный округ;

Санкт-Петербург;

Камчатский край;

Мурманская область.

Рейтинг составлен на основе соотношения средней заработной платы к расчетной минимальной стоимости жизни, отметили в публикации.

Ранее стало известно, что уровень заработных плат в среднем по стране может увеличиться до 15% по итогам текущего года. Уточняется, что рост зарплат зависит от отраслей.

В целом номинальный рост средних зарплат в экономике за первые восемь месяцев 2023 года относительно аналогичного периода предыдущего года составил 13,8%.

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